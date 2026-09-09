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Este sábado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)

Ursula K. Le Guin por Cecilia Grüner y Ana Laura López: Doce Veinticuatro presenta “La teoría de la bolsa de la ficción”

En el marco de la nueva edición del ciclo Doce Veinticuatro junto a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora se realizará “El movimiento que insiste”, un festival gratuito que celebra el cruce entre las artes escénicas disidentes y los Derechos Humanos. Dentro de una programación imperdible se realizará “La teoría de la bolsa de la ficción”, obra/performance por Cecilia Grüner y Ana Laura López sobre el texto homónimo y fundamental de la enorme escritora Ursula K. Le Guin y sus otros mundos posibles.

Alejandro Dramis
Por Alejandro Dramis
Ana Laura López y Cecilia Grüner Archivo -

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