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En lo que va del año, se realizaron 16 llamados que comprenden a 21 niños, niñas y adolescentes (NNA)
Adopción en Córdoba: creció 41% la cantidad de postulantes
Así lo reflejan los datos del Tribunal Superior de Justicia. Se cree que este aumento fue impulsado por los cambios en las convocatorias públicas de adopción.
10 de septiembre de 2026 - 12:12
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