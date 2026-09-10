Entre la culpa de las potencias y el negacionismo de Milei
Monarquías que expresan “pesar” y un Vaticano que pide disculpas por siglos de esclavitud, pero sin tocar las estructuras de poder ni el capital acumulado tras el despojo. En la previa de la llegada del Papa León XIV a la Argentina y en el marco del negacionismo de Estado impuesto por Javier Milei al votar en la ONU contra el reconocimiento de la trata transatlántica como crimen de lesa humanidad, un análisis sobre por qué las disculpas simbólicas y la diplomacia de la culpa amenazan con convertirse en el anestésico perfecto para seguir posponiendo las reparaciones históricas.