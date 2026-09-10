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El País

Organizaciones sociales marcharon a las oficinas de Mercado Libre

Protestas contra Mercado Libre

En la movilización frente a las oficinas de Galperín denunciaron los beneficios tributarios y los intereses sin regulación monetaria de los que goza la empresa.

Organizaciones sociales frente a Mercado Libre. Archivo -

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