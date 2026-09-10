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Copa Argentina: Banfield eliminó a Riestra y es el primer semifinalista
Tras un partido difícil de ver, los pateadores se lucieron en la tanda. El Ruso Rodríguez definió la historia con una atajada.
10 de septiembre de 2026 - 00:19
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