Patricia Bullrich no obtuvo apoyo para sesionar en el Senado

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La jefa del bloque libertario no logró reunir los votos para tratar Biocombustibles y apuesta a avanzar con la reforma del Banco Central.

Por Eva Moreira
Patricia Bullrich Archivo -

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