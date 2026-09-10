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Hay familias damnificadas en Azul, Olavarría y Necochea
Más reclamos contra empresas de turismo estudiantil
La denuncia por incumplimiento se suma a otras contra Max Dream y Travel Rock. Desde la desregulación, reclamar es más complejo.
Por
Marcial Amiel
10 de septiembre de 2026 - 01:09
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La empresa ya tenía antecedentes por incumplimiento. Hace un mes, la Cámara de Apelaciones de Azul la obligó a pagar más de 60 millones de pesos a cinco familias por hechos ocurridos en 2021.
Cámara de Apelaciones de Azul
archivo
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