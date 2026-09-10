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Nueve años y cuatro meses para el expresidente y su hijo
Condenaron a Abdalá Bucaram en Ecuador por corrupción con insumos durante la pandemia
El antiguo mandatario fue hallado culpable junto con su hijo y otras personas por comercializar insumos médicos de forma irregular durante el brote de coronavirus.
10 de septiembre de 2026 - 20:51
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Bucaram gobernó Ecuador por seis meses entre 1996 y 1997.
Mauricio Torres. EFE
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