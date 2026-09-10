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Deportes

Empate en La Plata

Copa Libertadores: Estudiantes no pudo mantener la ventaja contra Corinthians

El Pincha arrancó de buenas pero terminó firmando un resultado que no lo dejó bien parado de cara a la vuelta en San Pablo.

Curiosidad A Estudiantes le tocó enfrentar a Breno Bidon. Prensa Estudiantes

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