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Cultura

Reeditaron su clásico "Centerfield"

John Fogerty, rock and roll de la vieja escuela

A 41 años de su publicación original, con su creador cumpliendo los ochenta, el trabajo vuelve a la vida, remasterizado y en tres soportes.

Cristian Vitale
Por Cristian Vitale
Fogerty
John Fogerty Sin Credito

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