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El Mundo

Corrupción, lavado y millones en la mira

Brasil: una mamushka de escándalos de corrupción sacude a Flávio Bolsonaro a un mes de las elecciones

El candidato de la ultraderecha es investigado por presunta corrupción y lavado de dinero. Es por los fondos para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro Brazilian right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro, of the Liberal Party (PL), gestures to supporters during a campaign rally with motorcycle riders in Juiz de Fora, Minas Gerais state, Brazil on September 9, 2026. Brazil will hold a presidential election on October 4, 2026. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) PABLO PORCIUNCULA. AFP

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