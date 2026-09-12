Pablo Díaz: “Tengo la necesidad de saber dónde están”

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A medio siglo de su secuestro, Pablo Díaz recorrió con Página/12 el Pozo de Banfield, el último lugar donde fueron vistos con vida sus compañeros de los colegios secundarios de La Plata.
Por
Luciana Bertoia
12 de septiembre de 2026 - 23:42
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Pablo Diaz en el Pozo de Banfield
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