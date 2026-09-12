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Rosario|12

Rosario dio la bienvenida a las delegaciones que participarán de los XIII Juegos Suramericanos

Javkin dio la bienvenida a los atletas Prensa Municipalidad Rosario

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PROVINCIA. Proyecto del diputado nacional Agustín Rossi

Frenar la entrega de fabricaciones militares a operadores privados

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Es un equito del Instituto de Investigaciones Biomédicas Biomed UCA-Conicet

Una investigación argentina avanza en el diagnóstico temprano de Alzheimer

En la causa Andis

Nadia Beller declara el 23 de septiembre

Espera trasladar a 50 mil pasajeros diarios

Por el Trambus, desde septiembre habrá cambios en el tránsito en dos barrios porteños

“La deuda familiar es una emergencia”

Cacerolazo de familias endeudadas contra “la usura” de los bancos

El País

El presidente estadounidense dijo estar dispuesto a intervenir

Trump planteó que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas sería un “desastre potencial”

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Un Gobierno que parece una película distópica clase Z

Padre del aula

Por Luis Bruschtein

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Una contracción de más del 6 por ciento sobre el total

Con Milei, 30 mil empresas menos

Modelo Milei

La industria textil profundiza su crisis: el 70% del abastecimiento ya es importado

La deuda que deja el "mayor ajuste de la historia"

Se dispara la mora de empresas y estatales

Por Mara Pedrazzoli
El principal instrumento colocado vence en noviembre

Caputo cubrió los vencimientos

Sociedad

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Día fresco para abrigo y paraguas en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 12 de septiembre

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de septiembre

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Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de España: la clasificación, minuto a minuto

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Argentina, el favorito en la Copa Davis: “Hay que hacernos cargo del rol que nos toca”

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