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Deportes

Ayelén Loinaz, la remera que hizo historia en la Ciudad

De entrenar en el Riachuelo a ganar dos oros en Eslovenia

Deportista y vecina de Parque Patricios, conquistó dos disciplinas en la Regata Mundial de Remo Máster disputada en el Lago Bled, en Eslovenia.

GENTILEZA Ayelén Loinaz, campeona del mundo en remo categoría Máster
Campeona Ayelén Loinaz, campeona del mundo en remo categoría Máster. GENTILEZA

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