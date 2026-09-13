Una oportuna reedición de “Fuegia”, la extraordinaria novela de Eduardo Belgrano Rawson
Publicada en 1991 y ganadora del Premio de la Crítica al año siguiente, “Fuegia” de Eduardo Belgrano Rawson fue un verdadero suceso literario al momento de su aparición. Combinaba el relato de una potente ficción basada en hechos tan reales como violentos sobre los nativos de la Tierra del Fuego, con una innovación formal deslumbrante y sin antecedentes en la novela social e histórica de la literatura argentina. Ahora acaba de ser reeditada por Club Cinco: una nueva era y nuevos lectores recibirán a “Fuegia”.