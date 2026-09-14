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Rosario|12

PROVINCIA. Balance del comienzo de los Juegos Suramericanos en la provincia

“La provincia les abre los brazos para que vengan a disfrutar”

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la ceremonia de apertura e invitó a disfrutar del evento gratuito en un contexto donde “a la gente le cuesta llegar a fin de mes”.

odesur Gentileza -

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