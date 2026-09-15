Marcos Valle: “El intercambio cultural es bueno para mí

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En su segundo show en Buenos Aires, el artista clave de la bossa nova y el rock psicodélico repasará canciones de su extensa carrera.
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Sergio Sánchez
15 de septiembre de 2026 - 18:13
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Marcos Valle tiene 83 años y recién debutó hace dos en Buenos Aires.
Leo Aversa
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