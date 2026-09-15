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No hay pistas de un posible acuerdo con el PJ nacional

Por ahora, para Llaryora lo que importa es Córdoba

El gobernador y Schiaretti tiran a la tribuna cualquier lectura de posible acuerdo con el peronismo nacional. ¿Natalia candidata a gobernadora?

Gregorio Tatián
Por Gregorio Tatián
Massa con Llaryora y Schiaretti en Córdoba
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