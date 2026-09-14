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El País

Son 13 toneladas de oro.

Para que Bausili diga dónde está el oro

Senadores del bloque Justicialista presentaron un proyecto para que el presidente del Banco Central se presente y diga la verdad sobre el destino de los lingotes.

Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina.
El titular del Banco Central, Santiago Bausili, en el Senado de la Nación. SENADO ARGENTINA. Charly Diaz Azcue

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