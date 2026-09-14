Una cautelar contra los “favores políticos” de Milei para su aliado Alfredo Cornejo

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El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó una medida ante la justicia federal para frenar el decreto que transfiere a Mendoza el total de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.
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Irina Hauser
14 de septiembre de 2026 - 23:56
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Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.
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