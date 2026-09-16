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Miércoles y jueves en el Teatro Empire

“NO/MAS/SACRE” en el FIBA

Por dos únicas funciones se presenta “NO/MAS/SACRE” en Argentina, la experiencia teatral del brasilero Reinaldo Ribeiro. La total transgresión como única sinfonía.

Alejandro Dramis
Por Alejandro Dramis
NO/MAS/SACRE Archivo -

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