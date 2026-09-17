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“Energía para educar”, un proyecto de extensión de la UNSa
Científicos repararon artefactos solares para una escuela
El Grupo de Estudios Sociotécnicos de la Energía y el Hábitat (GESEH) trabajó en la recuperación y puesta en funcionamiento de calefones solares cuyos sistemas estaban sin mantenimiento.
17 de septiembre de 2026 - 03:17
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Escuela rural de Santa Bárbara.
Refuncionalizaron el sistema solar que había sido abandonado hace una década.
Prensa -
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