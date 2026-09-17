La funcionaria también apuntó contra el ministro nacional de Salud Mario Lugones, por ocultar los cambios durante una reunión con funcionarios de las provincias
Córdoba cuestionó al Gobierno nacional por cambios en el Presupuesto 2027 que afectan a la Ley de Discapacidad
Liliana Montero, secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, sostuvo en redes que el proyecto de ley constituye “un nuevo atropello y un nuevo acto de crueldad sobre las personas que más necesitan”. En ese sentido, la diputada nacional por Córdoba Carolina Basualdo aseguró que la modificación implicaría “menos protección y mayor incertidumbre”.