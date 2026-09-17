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Radio 750

Una iniciativa del municipio de Tartagal

Salta: cómo nació la hamburguesa “nutritiva” que se vende a 3.500 pesos el kilo

Está inspirada en la receta del tradicional haggis escocés.

La hamburguesa de cerdo que se vende en Tartagal Gentileza

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