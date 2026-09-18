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Bahía Blanca repone una ópera barroca a 340 años de su estreno
El sur bonaerense se anima a Purcell
Con dirección musical de Pablo Muñoz Barra y puesta en escena de Felipe Hirschfeldt, “Dido y Eneas” llega este domingo al Auditorio Caronti.
18 de septiembre de 2026 - 14:54
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