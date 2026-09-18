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El Gobierno nacional había informado que había un contagio autóctono en la provincia
Salta no tiene casos autóctonos de fiebre chikunguña
Un camionero salteño que se mueve en la frontera norte fue detectado con la infección.
18 de septiembre de 2026 - 05:00
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Chikunguña
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frontera norte
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