Primero no podían salir, después no pudieron quedarse
Artsaj, del bloqueo genocida a la limpieza étnica
Este sábado se cumplen tres años de la limpieza étnica de los armenios de Artsaj, perpetrada por el Estado de Azerbaiyán. El bloqueo de Artsaj (Nagorno Karabaj) había aislado durante nueve meses a alrededor de 120.000 armenios, restringiendo el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales. En septiembre de 2023, una nueva ofensiva militar azerbaiyana culminó con la ocupación total del territorio y, en cuestión de días, con el éxodo de prácticamente toda su población armenia.