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Buenos Aires|12

Proyectan el documental a beneficio de la puesta en valor de su casa

La historia de Norita, en pantalla grande

El martes la Sala Norita Cortiñas proyecta una función especial de la película. Lo recaudado irá al proyecto Casa Museo y Centro Cultural.

Norita -14/03/2025
Norita -14/03/2025 Norita -14/03/2025 Gentileza

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