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Córdoba|12

Pulso cordobés

Confirmado, no la ven

Mientas la desocupación en el Gran Córdoba escala al 10,5% y la crisis golpea sin piedad la puerta de cada hogar, la legión libertaria local legisla a espaldas del pueblo y confirma la profecía presidencial.

Gustavo Aro
Por Gustavo Aro
Mientras los libertarios cordobeses votan los ajustes en el Congreso, el desempleo en Córdoba escaló al 10,5%. Imagen creada por IA

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