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La nueva película de Werner Herzog
“Bucking Fastard” sorprende al Festival de San Sebastián
La primera ficción en muchos años del director de “Fitzcarraldo” parte del caso real de dos hermanas gemelas condenadas por su deseo de compartir a un mismo hombre para proponer una fábula bizarra.
Por
Luciano Monteagudo
21 de septiembre de 2026 - 01:22
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Bucking Fastard, una de las mejores ficciones de esta etapa tardía de la obra de Herzog.
Gentileza -
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