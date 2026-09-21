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Rosario|12

CULTURA La sexta edición de FAER

Días de fiesta para el teatro

El Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario prepara cinco días de teatro, danza y circo, con participación local, nacional e internacional.

Leandro Arteaga
Por Leandro Arteaga
Voces de Gaza gentile

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Casi 60 mil empresas entraron en mora de pagos

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Por Leandro Renou
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