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Triunfo del Fortín sobre el final
Vélez y Tigre se mandaron una noche de golazos en Liniers
El equipo de los Barros Schelotto venía de muchos empates y se sacó la espina en medio de un clima pesado.
21 de septiembre de 2026 - 02:37
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Pellegrini cada vez juega mejor en Vélez.
JUAN MANUEL BAEZ
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