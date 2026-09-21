Los tribunales cordobeses acumulan unos 440 expedientes contra ANDIS por problemas de cobertura y demoras en los CUD
La Justicia federal de Córdoba ordena investigar a Lugones y al titular del PAMI por incumplir un fallo sobre discapacidad
Debido a que no regularizaron pagos a prestadores de discapacidad, el ministro de Salud Mario Lugones y el director ejecutivo del Pami, Esteban Leguizamo, son investigados por incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad. Para el juez federal Miguel Vaca Narvaja, existe un “continuo incumplimiento” de las resoluciones judiciales.