El antirracismo se abre camino en Misiones

Una nueva parada de la Gira Antirracista fue en la cuidad de Posadas con una jornada que articuló cine, memoria y pensamiento antirracista. Las producciones Maragato y Colonia Macaco recuperaron historias vinculadas con la presencia afrodescendiente en Misiones y abrieron el diálogo sobre territorio y representación. El encuentro cerró con una conferencia magistral de Federico Pita, editor del suplemento Negrx y la presentación del libro Antirracismo. Pensamiento y praxis en clave afrolatinoamericana.