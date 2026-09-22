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Rosario|12

CIUDAD. Cacerolazo frente al Pami II para denunciar el vaciamiento de la obra social

El desguace afecta a trabajadores y jubilados

Diversos gremios concentraron frente al policlínico para visibilizar la situación que atraviesa el sector. Advierten que faltan unas cien personas para cubrir la demanda en enfermería.

Ignacio Cagliero
Por Ignacio Cagliero
Pami II Melina Gutiérrez, delegada de ATE Rosario. Gentileza -

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