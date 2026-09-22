Omitir para ir al contenido principal
Portada
Radio 750

“Decidieron quitarme la identidad científica”

El INTA quiere despedir a una científica que investiga los efectos de los agroquímicos

Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma del Conicet y desde la llegada de Javier Milei enfrenta una persecución en su contra.

Últimas Noticias

Garret Dillahunt y Poorna Jagannathan, actores de "Lanterns", en HBO Max

“Linterna Verde” desde un ángulo más humano

Por Andrés Valenzuela
CIUDAD. El Concejo evalúa un pedido para prorrogar la renovación de los taxis

“Vamos a terminar trabajando en las aplicaciones”

Por la visita del papa León XIV

García Cuerva: “Hay diálogo para que la marcha LGBT se haga igual, pero depende de Ciudad”

Comienza la venta del primer tramo de la gira

Oasis pone en marcha el tour 2027

Exclusivo para

El equipo de Scaloni se juntó para la última función del capitán

“No va a haber ninguno igual”: los jugadores de la Selección hablaron de la despedida de Messi

La cara más cruel del ajuste cotidiano para los adultos mayores

La dolorosa muerte de una jubilada que no tenía para comer

Por Laura Vales
Sigue con una bala alojada en el cuerpo tras ser baleado el domingo

El migrante venezolano herido por el ICE está detenido y sin atención médica

Escala la interna por ajuste en discapacidad dentro del oficialismo

Bullrich confrontó a Santilli y se desmarca de LLA

Por Werner Pertot

El País

Su agenda hasta el jueves

Milei ya está en Nueva York para participar de la asamblea de la ONU

Según un informe de la UBA

Casi el 15 por ciento del salario se usa para pagar servicios públicos

“Son recursos nuestros”, lanzaron desde la ocupación de las islas

Pese a la puesta en escena de Milei, el gobierno británico autorizó una prórroga de las licencias petroleras en Malvinas

La cara más cruel del ajuste cotidiano para los adultos mayores

La dolorosa muerte de una jubilada que no tenía para comer

Por Laura Vales

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 22 de septiembre de 2026

Advierten por la caída de los márgenes

La industria frigorífica está en alerta

La cámara ADIMRA expuso una caída brutal de actividad en agosto

Números de guerra para la metalurgia

Empresarios que ya no la ven

Malas perspectivas de industriales y supermercadistas

Sociedad

Por la visita del papa León XIV

García Cuerva: “Hay diálogo para que la marcha LGBT se haga igual, pero depende de Ciudad”

La medida fue criticada por ambientalistas

Los 40 pingüinos abandonados en el ex Aquarium Mar del Plata fueron trasladados a un bioparque en Río Negro

“Es muy difícil manejar a Cristian”

Pity Álvarez chocó en La Paternal: embistió a un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

El SMN había emitido un alerta naranja por vientos fuertes

Santa Teresita: buscan a dos kayakistas que se extraviaron mar adentro

Deportes

La fuerte respuesta en redes

Mauro Icardi, sin club y sin registro: “Pónganse a laburar”

Los detalles de la vestimenta que utilizará el astro

Así será la camiseta histórica de Lionel Messi en su despedida de la Selección

"No fue una buena decisión económica"

“Perdí plata”: Varrone explicó por qué renunció a la Fórmula 2

Messi merecía otra despedida

Por Daniel Guiñazú