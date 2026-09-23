Adolescente de 16 años fue asesinado de un escopetazo en Córdoba: detuvieron al padrastro y al hermano

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Córdoba|12

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Ocurrió en el departamento Ischilín, al norte de la provincia. La Policía encontró el cuerpo tras una denuncia de violencia de género realizada por la madre de la víctima.

El asesinato ocurrió en la zona rural del departamento Ischilín, al norte de la provincia de Córdoba. policía de córdoba

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