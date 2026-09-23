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MIRÁ
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El País
Nueva York
El discurso de Milei en Naciones Unidas
Se espera que el Presidente ratifique su alianza incondicional con Estados Unidos e Israel y que esta vez centre su discurso en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, algo que no había hecho en años anteriores.
23 de septiembre de 2026 - 14:38
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Javier Milei
Naciones Unidas
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