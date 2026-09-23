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El Mundo

Pezeshkian le advirtió a Trump que su país "nunca se arrodillará”

“Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio”

Ante la Asamblea de la ONU, el mandatario iraní dijo que Estados Unidos e Israel cometen “actos terroristas” en la guerra contra su país.

Iran's President Masoud Pezeshkian speaks during the 81st United Nations General Assembly at the United Nations Headquarters in New York, on September 23, 2026. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
"Nunca inclinaremos la cabeza", dijo Pezeshklan ante la Asamblea General de la ONU. AFP. AFP

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