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Rosario|12
CIUDAD. Rosario llegó al 11,5 por ciento de su población activa desocupada
Si muchos buscan trabajo, hay más desempleo
El ministro Puccini dijo que parte de la desocupación se explica por el crecimiento de quienes procuran un conchabo.
23 de septiembre de 2026 - 19:40
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Prensa Gobernación Santa Fe
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Rosario
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