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Salta|12

Septiembre trágico en Salta

Acto en el sitio de memoria de El Gallinato

Hoy se cumplen 50 años de una serie de secuestros y asesinatos cometidos en septiembre de 1976 en el marco del terrorismo de Estado en Salta. Como parte de las actividades recordatorias, hoy habrá un acto y mañana se exhibirá un documental.

El Sitio de Memoria de El Gallinato Gentileza

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