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La Ciudad Maravillosa, pasada por agua
En medio de la amenaza de El Niño, Río de Janeiro rompió su récord de lluvias en septiembre
24 de septiembre de 2026 - 10:49
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Río de Janeiro rompió su récord de lluvias en septiembre
MAURO PIMENTEL. AFP
Temas en esta nota:
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lluvias
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