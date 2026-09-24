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Brasil

La Ciudad Maravillosa, pasada por agua

En medio de la amenaza de El Niño, Río de Janeiro rompió su récord de lluvias en septiembre

Río de Janeiro rompió su récord de lluvias en septiembre MAURO PIMENTEL. AFP

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