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Córdoba|12

Además, la familia rechazó que retiren muebles y pertenencias de la casa del principal sospechoso: "Es evidencia pura"

Femicidio de Agostina Vega: Barrelier no se opuso a la elevación a juicio y la medida quedó firme

En cuanto a los otros cinco acusados por encubrimiento, sólo una de ellos aceptó la resolución, mientras que los otros cuatro rechazaron la medida y el Juzgado de Control deberá resolver los planteos.

Claudio Barrelier. Principal sospechoso por la muerte de A.M.V. Redes Sociales.

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