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Radio 750

Los trabajadores reclaman una solución

Una metalúrgica debe dos meses de sueldo y ofreció pagar con 300 kilos de bronce

Entrevistado en Radio 750, un empleado con 32 años de antigüedad contó la situación que atraviesa la empresa. “Los dueños han desaparecido”, lamentó.

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Carolina Camps

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