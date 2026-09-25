Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires|12

La emoción de los residentes del Cottolengo Don Orione ante la visita del Papa

“León viene a mi casa”

Buenos Aires/12 recorrió las instalaciones de la entidad fundada en 1935. Luciano, quien asiste al Centro Educativo Terapéutico, asegura que le regalará un dibujo.

Por Andres Miquel
Cotolengo Don Orione
Luciano prepara sus dibujos para la visita del Papa al Cottolengo Don Orione. Foto: Fabián Restivo

Últimas Noticias

Los cuatro mejores quedaron definidos luego de la primera jornada

Abierto de Hurlingham de polo: se juegan las semifinales

Zona fría y reforma del BCRA

Una sesión sin buenas noticias para la población

Por Eva Moreira
Los entretelones y la rosca de último minuto con los senadores de la opocisión

LLA avanzó con la ayuda tibia de los aliados

Por Paula Marussich
contratapa

Sobre Carlos Alonso

Por
Sergio Kiernan

Exclusivo para

Escándalo en la Quinta de Olivos

Reincorporaron a la mayoría de los despedidos de la residencia de Olivos

El cuarto encuentro LLA-PRO resultó de nuevo infructuoso

“Estamos lejos de un acuerdo”

Por Werner Pertot
Fija un límite en las aulas del 30% de alumnos de que no hablen italiano

La propaganda electoral de Meloni a costa de los niños inmigrantes

Por Elena Llorente
Los audios de las coimas en Andis

La Cámara ordenó que Spagnuolo se presente a la pericia de voz

El País

Zona fría y reforma del BCRA

Una sesión sin buenas noticias para la población

Por Eva Moreira
Los entretelones y la rosca de último minuto con los senadores de la opocisión

LLA avanzó con la ayuda tibia de los aliados

Por Paula Marussich
La única reunión bilateral del Presidente argentino en la ONU fue con su par israelí

Los halagos de Milei a Netanyahu

La Secretaria de Presidencia participó de la estrategia legislativa

La cena de la falsa amistad

Economía

Alcanzó su mayor nivel en cinco meses

El riesgo país subió y quedó en 578 puntos

La actividad económica cayó 2,9 por ciento mensual en julio

El peor registro desde la pandemia

Según datos oficiales, se ubicaron en 32,3 y 7,5 por ciento, respectivamente

Volvieron a subir la pobreza y la indigencia

Por Mara Pedrazzoli
También recomendó acelerar la acumulación de reservas

La ex número dos del FMI insiste en que Argentina debe ajustar el tipo de cambio

Sociedad

Entró a una base de datos de salud cerrada eludiendo los propios controles de la empresa de IA

Un agente de OpenAI hackeó al gobierno australiano

Las acusados son dos ultraderechistas

Llega la sentencia en París por el crimen del argentino Federico Aramburu

Por Juan Francia
No dejó heridos y las clases continuaron con normalidad

Explotó un celular en una escuela de Recoleta

Apoyos a la jueza Laura de Marinis que frenó la baja en la edad de punibilidad

“Le están haciendo un linchamiento público”

Por Santiago Brunetto

Deportes

Los cuatro mejores quedaron definidos luego de la primera jornada

Abierto de Hurlingham de polo: se juegan las semifinales

Se despidió ante el brasileño Eduardo Ribeiro

Federico Coria perdió en el Challenger de Buenos Aires y piensa en el retiro

Furor total por "el último tango"

En menos de dos horas, se agotaron las entradas para la despedida de Messi de la Selección argentina

El empresario también trabajó junto a Juan Román Riquelme

Falleció Marcos Franchi, quien fue representante de Maradona durante la década del ’90