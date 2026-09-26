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Rosario|12

MUSICA. Mamita Peyote presenta nuevo disco

La música como manera de estar en el mundo

Las canciones de Territorio Peyote habitan en murales de la ciudad, que el grupo realizó en encuentros colectivos, que ahora presenta en el CC Güemes.

Eugenia Craviotto Carafa lidera Mamita Peyote. @casattistudio

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