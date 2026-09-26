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Franco Colapinto en la Fórmula 1 por el GP de Azerbaiyán: la carrera, minuto a minuto
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MIRÁ
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Rosario|12
MUSICA. Mamita Peyote presenta nuevo disco
La música como manera de estar en el mundo
Las canciones de Territorio Peyote habitan en murales de la ciudad, que el grupo realizó en encuentros colectivos, que ahora presenta en el CC Güemes.
Eugenia Craviotto Carafa lidera Mamita Peyote.
@casattistudio
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