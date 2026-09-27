Formaciones Boca-Racing

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Mujeres, justicia y sociedad en la época colonial

“No es arbitrario que las denunciadas por hechicería en este período sean mujeres, sean indígenas, sean negras”

Por Facundo Sinatra Soukoyan
Tensión entre policías y comunidades en pedido de la liberación

Piden la libertad de indígenas detenidos por “robar” maíz

Una mujer de 29 años está detenida

Murió un hombre que había sufrido graves quemaduras en Orán

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El día del colapso

Por Magalí Etchebarne

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MÚSICA Chelsea Wolfe está presentando "The Dark", su disco de madurez y de sobriedad sostenida

Oscuramente fuerte

Por Mariana Enriquez
Panorama de los entrenadores en los distintos seleccionados nacionales

A quien se enfrentará Scaloni si renueva con la AFA

Por Pablo Vignone
El encuentro acapara la atención en la semana previa a la despedida de Messi

Copa Argentina: Boca y Racing van en Rosario por un lugar en las semifinales

El problema no es la regulación, sino la disponibilidad eléctrica

El acceso a la energía, la clave detrás de la IA

Por Federico Kucher

El País

La advertencia de una relatora de la ONU tras la denuncia contra la jueza De Marinis,

“Los liderazgos autoritarios amenazan la democracia”

Por Irina Hauser
La Casa Rosada extrema prevenciones para una convivencia pacífica con la Iglesia

La visita de León XIV: diplomacia, cálculo político y el desafío del día después

Por Washington Uranga
El escándalo de Olivos alimentó las versiones sobre una pelea entre los hermanos

Milei versus Milei, la interna que faltaba

Por
Analía Argento
Se tensiona el vínculo con los Milei

Las dos caras de Mauricio Macri, camino a la presidenciales

Por Werner Pertot

Economía

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Postales

Por Hernán Letcher
El secretario de Producción, mano derecha de Caputo, se inmola con el darwinismo económico en plena crisis

Quebrar empresas es el “costo natural” para que el país crezca

Por Leandro Renou
Electrolux cierra y deja de producir en el país

De fábrica nacional a importadora

También los bonos y las acciones operaron en terreno negativo

En NY, a Milei le respondieron con el bolsillo

Sociedad

Investigan si el accidente lo ocasionó una fuga de gas

Atenas: un edificio se derrumbó y provocó seis muertos

Entrevista a la abogada Sophie Thonon de la familia de Federico Aramburú

“Un fallo que da paz y serenidad a la familia”

Por
Juan Francia
Está en terapia intensiva

Internaron al ex futbolista Daniel Osvaldo por un “derrame pleural”

Virginia Aparicio es investigadora del Conicet y podría ser desplazada de la administración pública

El gobierno quiere silenciar a la científica del INTA que estudia “la ruta de los plaguicidas” en Argentina

Por Pablo Esteban

Deportes

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Por Pablo Vignone
El conjunto argentino cayó ante Rytas Vilnius de Lituania

Boca perdió y se quedó sin final en la Copa Intercontinental

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El argentino chocó a Gasly y a Norris y tuvo que abandonar en Bakú

Colapinto hizo un strike y quedó en el ojo de la tormenta en la F1