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Deterioro del empleo registrado en el modelo de Milei
La economía del achicamiento
A contramano del discurso oficial, el empleo privado no solo no compensa la caída del público sino que expulsa más trabajadores.
Una parrilla ofreció catorce puestos de trabajo y se armó una fila de 1.500 personas.
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