Los cuentos políticos de “Cambio de armas” de Luisa Valenzuela.
A 50 años del inicio de la dictadura cívico militar, se recupera uno de los libros más relevantes de Luisa Valenzuela: una colección de relatos que hablan del horror, la represión y las desapariciones mientras todo eso estaba sucediendo. En esta entrevista, Luisa Valenzuela repasa la génesis de los textos que integran el volumen “Cambio de armas y otros cuentos políticos” y reflexiona sobre su camino como escritora desde aquellos años de libros, viajes, exilios y experimentación hasta la actualidad.