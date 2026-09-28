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El giro a la derecha en Colombia
De la Espriella se encomienda al FMI y dice que “las finanzas públicas ya no aguantan más”
28 de septiembre de 2026 - 11:04
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